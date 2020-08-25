الجوف.. ضبط مستودع غير مرخص ومصادرة 1400 كجم من المنتجات

"الغذاء والدواء": استدعينا صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء: إنها أغلقت مستودعًا غير مرخص لمزاولة النشاط في #الجوف يقوم بتخزين المواد الغذائية، وبلغ إجمالي المضبوطات ١٤٠٠ كجم من المنتجات.

وأضافت الهيئة: وتم استدعاء صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

هيئة الغذاء والدواء

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25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442 08:58 AM

"الغذاء والدواء": استدعينا صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه

الجوف.. ضبط مستودع غير مرخص ومصادرة 1400 كجم من المنتجات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء: إنها أغلقت مستودعًا غير مرخص لمزاولة النشاط في #الجوف يقوم بتخزين المواد الغذائية، وبلغ إجمالي المضبوطات ١٤٠٠ كجم من المنتجات.

وأضافت الهيئة: وتم استدعاء صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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