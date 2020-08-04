"القرني" يحتفل بزواجه في سبت العلاية

احتفل الشاب مهند بن علي سعيد القرني بحفل زواجه اليوم على كريمة الشيخ سعد بن منصور الشمراني في مدينة سبت العلاية بمحافظة بلقرن بمنطقة عسير.

جرى الاحتفال في قاعة أماسي للاحتفالات بحضور شيخ قبيلة شمران الشيخ عبدالعزيز بن ساهر ولفيف من الأهل والأصدقاء.

صحيفة "سبق" تزف التهاني للعروسين وبالرفاء والبنين.

