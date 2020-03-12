شاهد.. تكريم عمال النظافة بمستشفى الملك عبدالله في بيشة

"آل خبتي" ثمّن تفانيهم في العمل من خلال تقديم شهادات شكر

نظم المشرف العام على مستشفى الملك عبدالله في بيشة، الدكتور صالح بن عبدالرحمن آل خبتي، مبادرة لتكريم العاملين في قسم النظافة بالمستشفى تحت عنوان "الموهوبون المبدعون هم صناع الحاضر والمستقبل"، بحضور المساعد المالي والإداري والمساعد للشؤون الهندسية والمساعد للموارد البشرية وبعض الزملاء في المستشفى.

وبدأ "آل خبتي" بكلمة تحفيزية، شكر فيها العاملين على مجهوداتهم المتميزة في عملهم، ثم قام بتكريم المتميزين في عملهم المتفانين في أداء واجباتهم بشهادات شكر وباقات الورد، وكذلك بعض الهدايا الرمزية.

وحث الجميع على المثابرة ومضاعفة الجهود فيما يخدم مصلحة المنشأة.

وتتميز مثل هذه المبادرات بأن لها دورًا كبيرًا في تحفيز العاملين وزرع روح التنافس بينهم بما ينعكس إيجابيًّا على المنشأة وعلى أفرادها وكذلك زيادة الإنتاجية.