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قال: لا قرار بعدُ في شأن انعقاد قمة العشرين مباشرة أو افتراضياً

وزير المالية: بيانات شهر يوليو تبشر بتعافٍ اقتصادي لكن ما زال هناك الكثير من الضبابية

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن بيانات شهر يوليو تبشر بتعافٍ اقتصادي لكن ما زال هناك الكثير من الضبابية.

وقال "الجدعان": إن ضريبة الدخل تتطلب وقتاً كثيراً ولا خطة وشيكة لتطبيقها، لكن لا نستبعد أي شيء.

وأضاف وزير المالية: لا قرار بعدُ في شأن انعقاد قمة العشرين مباشرة أو افتراضياً.

وتابع قائلاً: نعتزم طرح شركات عدة للاكتتاب العام في 2020 - 2021.