معركة "كورونا" والبشر.. هنا مستجدات الوباء بالأرقام والدول الأكثر تضرراً

فيما أعلنت الصين معقل انتشار الجائحة 11 إصابة جديدة دون تسجيل وفيات

في خضم معركة بين البشرية ووباء كورونا الذي أصاب ما يقرب من 3 ملايين شخص حول العالم، شهدت دول العالم ارتفاعاً كبيراً في عدد الوفيات من جرّاء الفيروس إلى أكثر من 200 ألف شخص.

وخلفت جائحة "كوفيد-19" ما لا يقل عن 200.736 وفاة في كل أنحاء العالم منذ ظهور الفيروس في ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس".

وبلغ عدد الإصابات أكثر من 2.864.070 سُجّلت رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية الوباء، وتماثل للشفاء ما لا يقل عن 772.900 شخص.

وهذا العدد من الحالات التي تم تشخيصها لا يعكس إلا جزءاً صغيراً من العدد الفعلي لمَن أصيبوا بالعدوى، إذ إن بلداناً عدة لا تجري اختبارات الكشف سوى للحالات التي تتطلّب النقل إلى المستشفى.

ومنذ مساء الجمعة، تم تسجيل 6813 وفاة جديدة و93320 إصابة في كل أنحاء العالم.

وتعد الولايات المتحدة التي سجّلت أوّل وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجدّ أوائل فبراير، هي الدولة الأكثر تضرّراً مع 53070 وفاة من بين 924865 إصابة.

وبعد الولايات المتحدة، البلدان الأكثر تأثّراً هي إيطاليا التي سجّلت 26384 وفاة من بين 195351 إصابة، تليها إسبانيا مع 22902 وفاة و223759 إصابة، ثمّ فرنسا مع 22614 وفاة و161488 إصابة، والمملكة المتّحدة مع 20319 وفاة و148377 إصابة.

وسجّلت الصين (باستثناء إقليمي هونغ كونغ وماكاو)؛ حيث بدأ الوباء رسمياً 82816 إصابة بما في ذلك 4632 وفاة.

وفيما يلي آخر المستجدات للفيروس القاتل حول العالم:

أعلنت الصين 11 حالة إصابة جديدة بكورونا دون تسجيل حالات وفاة، وسجلت إسرائيل 100 إصابة جديدة فيما بلغ إجمالي المصابين بالمكسيك 13842 إصابة و1305 وفيات.

وسجّلت الولايات المتحدة 2494 وفاة إضافية بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق أرقام نشرتها جامعة جونز هوبكنز، فيما أعلنت مصر تسجيل 227 حالة إصابة جديدة و13 حالة وفاة، و39 حالة شفاء أمس فقط.

وتجاوزت حصيلة وفيّات كوفيد-19 في مستشفيات بريطانيا 20 ألفاً، الأمر الذي اعتبرته وزيرة الداخلية بريتي باتال "مأسويّاً للغاية"، لكنّها دعت السكّان إلى "التحلّي بالقوّة" لمواصلة الحجْر.

وارتفع عدد الإصابات بالفيروس في كندا إلى 44364 والوفيات إلى 2350، فيما أعلنت الجزائر ارتفاع أعداد الوفيات إلى 419، وتسجيل 129 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 3256 حالة.

وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية 11 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 495، وتجاوزت بريطانيا العشرين ألف وفاة بكورونا، بعد تسجيل 711 وفاة جديدة في إنجلترا و23 وفاة في ويلز.