الطائف تسجل الوفاة العاشرة بكورونا.. وإجمالي الإصابات يصل لـ2482

وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 1665 حالة

سجلت الطائف، الوفاة العاشرة لمصاب بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة؛ فيما بلغ إجمالي الإصابات على مستوى المحافظة 2482 إصابة، بعد تسجيل 83 إصابة جديدة.

ووصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 1665 حالة بعد تسجيل 24 حالة تعافٍ جديدة؛ في حين لا يزال 807 مصابين يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة.

جاء ذلك من خلال تحديث قائمة الإصابات الذي تقدمه وزارة الصحة عن مستجدات فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

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12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441 07:13 PM

وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 1665 حالة

الطائف تسجل الوفاة العاشرة بكورونا.. وإجمالي الإصابات يصل لـ2482

فهد العتيبي

الطائف

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سجلت الطائف، الوفاة العاشرة لمصاب بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة؛ فيما بلغ إجمالي الإصابات على مستوى المحافظة 2482 إصابة، بعد تسجيل 83 إصابة جديدة.

ووصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 1665 حالة بعد تسجيل 24 حالة تعافٍ جديدة؛ في حين لا يزال 807 مصابين يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة.

جاء ذلك من خلال تحديث قائمة الإصابات الذي تقدمه وزارة الصحة عن مستجدات فيروس كورونا.

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فيروس كورونا الجديد

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