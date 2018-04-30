"هيئة الاتصالات" تُدشن خدمة "أرقامي"

تكشف أرقام الشرائح المسجلة برقم الهوية

دشنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، خدمة "أرقامي" التي تُمكن مستخدم خدمات الاتصالات من الاطلاع على تفاصيل أرقام الهاتف وشرائح البيانات المسجلة برقم هويته لدى مقدمي خدمات الاتصالات، وحالة توثيقها.

وكشفت "الهيئة" أنه يمكن للمستخدم الاستفادة من الخدمة بالدخول على صفحة الخدمة في موقع الهيئة الإلكتروني " www.citc.gov.sa "، وإدخال رقم الهوية ورقم هاتف متنقل تابع للمستخدم مسجل على رقم الهوية لاستعراض تفاصيل الأرقام المسجلة برقم هويته.

وأضافت: في حال عدم وجود رقم هاتف تابع للمستخدم، يمكن له إدخال رقم الهوية فقط لمعرفة مقدمي الخدمة المسجل لديهم اشتراكات برقم هويته.

وأكدت "الهيئة" أحقية المستخدم في تقديم شكوى إلى مقدم الخدمة عبر موقع الهيئة الإلكتروني في حال تبين له وجود خدمات مسجلة على رقم هويته دون علمه, أو عدم قيام مقدم الخدمة بتنفيذ طلب سابق للمستخدم بإلغاء الخدمة، وكذلك في حال وجود أي اعتراض من المستخدم على صحة المعلومات التي ظهرت له في خدمة "أرقامي".