شاهد.. وزير التعليم بالقفازات والكمامة في اجتماع عبر الدائرة التلفزيونية

مع مديري الجامعات لمناقشة آلية تقويم الاختبارات النهائية في الجامعات

أظهرت صورة لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ خلال اجتماعه عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع مديري الجامعات لمناقشة آلية تقويم الاختبارات النهائية في الجامعات تقيده بالتعليمات الوقائية، واستخدامه القفاز والكمام والتعقيم وتطبيق التباعد بين حضور الاجتماع في رسالة عكست مدى حرصه على تقيد جميع منسوبي الوزارة بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا".

وكانت توجيهات وزير التعليم في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للتعامل مع "كورونا" على مستوى الوزارة وإدارات التعليم وتوفير التعليم للطلاب والطالبات وهم في منازلهم عبر منصات المدرسة الافتراضية والتعليم عن بعد دون انقطاع لسير العملية التعليمية إشادة وثناء من المجتمع لنجاح الوزارة في هذه الأزمة المفاجئة.