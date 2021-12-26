ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 23.8 مليار ريال في أكتوبر 2021

بمقدار 4.83 مليار ريال وبنسبة 25 % مقارنة بشهر أكتوبر من عام 2020

كشفت البيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن الصادرات غير البترولية ارتفعت خلال شهر أكتوبر 2021، إلى نحو 23.8 مليار ريال، أي بمقدار 4.83 مليار ريال وبنسبة 25 % مقارنة بشهر أكتوبر 2020.

ومقارنة بشهر سبتمبر 2021، سجّلت الصادرات غير البترولية انخفاضاً في شهر أكتوبر الماضي، بما يعادل 1.49 مليار ريال.

وشكّلت قيمة الصادرات غير البترولية خلال شهر أكتوبر الماضي 22.4 % من إجمالي الصادرات السلعية البالغة 106.2 مليار ريال.