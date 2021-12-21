ابتكار بخاخ أنفي يقي مرضى السرطان من الإصابة بـ"كورونا"

مَساعٍ لتوسيع إطار استخدامه ليشمل مزيدًا من الفئات الأخرى

ابتكر علماء أستراليون بخاخًا للأنف يمكن أن يمنع إصابة مرضى السرطان بفيروس كورونا المستجد؛ مما قد يكون سلاحًا جديدًا لمحاربة الوباء.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه تم تطوير البخاخ الذي يحتوي على عقار مضاد للسرطان ومضاد للفيروسات عن طريق علماء في مركز "بيتر ماك كالوم للسرطان"، ومستشفى ملبورن الملكي.

وأشارت الصحيفة إلى اختبار البخاخ على نحو 175 مريضًا من خلال تناول جرعات يومية منه لمدة سبعة أشهر.

ولم يصَب أي من المشاركين في التجربة بـ"كورونا" حتى الآن، رغم حدوث موجات عدة من الفيروس في ملبورن، منذ بدء التجربة.

ويسعى العلماء، حاليًا، للوصول إلى المزيد من المتطوعين للمشاركة في التجربة، التي سيتم توسيعها لتشمل مستشفيات أوستن، وسانت فينسينت في ملبورن، جنبًا إلى جنب مع مستشفى ويستميد في غرب سيدني.

وقالوا: إن أي شخص لديه تشخيص سابق أو حالي بالسرطان، مؤهل للمشاركة في التجربة التي ستستمر أربعة أشهر.

ويعوّل العلماء على توسيع إطار استخدام بخاخ الأنف فيما بعدُ، ليشمل الفئات الأخرى الأكثر عرضة للإصابة بـ"كورونا" وأعراضه الخطيرة؛ مما قد يجعل البخاخ سلاحًا جديدًا لمحاربة الوباء.

وأظهرت دراسات سابقة أن مرضى السرطان يشكّلون 10% من حالات الإصابة بأعراض "كورونا" الشديدة، ونحو 20% من الحالات التي تتوفى بسبب الفيروس.