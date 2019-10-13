"لجنة التوطين" بالأفلاج تضبط وترحل 21 عاملاً مخالفاً

نجحت حملة التوطين في محافظة الأفلاج ،خلال الأسبوعين الماضيين، في ضبط 21 عاملاً مخالفاً بالأسواق العامة.
وكانت الحملة التي تابع أعمالها محافظ الأفلاج تركي الهزاني، نجحت في ضبط 21 عاملاً بسوق الماشية والخضار والأعلاف يمارسون البيع والشراء بدون وجود الكفيل، وجرى تحرير محاضر بالضبط وترحيل العمالة المخالفة التي تم ضبطها.
خلال حملة في سوق الأعلاف والماشية والخضار بالمحافظة
نجحت حملة التوطين في محافظة الأفلاج ،خلال الأسبوعين الماضيين، في ضبط 21 عاملاً مخالفاً بالأسواق العامة.
وكانت الحملة التي تابع أعمالها محافظ الأفلاج تركي الهزاني، نجحت في ضبط 21 عاملاً بسوق الماشية والخضار والأعلاف يمارسون البيع والشراء بدون وجود الكفيل، وجرى تحرير محاضر بالضبط وترحيل العمالة المخالفة التي تم ضبطها.