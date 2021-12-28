انطلاق مهرجان العسل الأول بمحافظة أضم.. يناير المقبل

ينطلق في 18 من يناير المقبل، فعاليات مهرجان العسل الأول في محافظة أضم، تحت شعار "جبل ووادي وعسل صافي" برعاية محافظ أضم، عبدالله الفيفي، وبمشاركة عدة جهات.

ويستمر لمدة أسبوع في الفترة من ١٥-١٩ /٦/ ١٤٤٣هـ، في صالة مبنى الضيافة ببلدية أضم، ويصاحبه العديد من الفعاليات، والأمسيات الثقافية والشعرية والشعبية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن المهرجان يساهم في تطوير تربية النحل وصناعة العسل والصناعات التحويلية والتي تعتبر من الميز النسبية للمحافظة، ويهدف لمساعدة النحالين على تسويق منتجاتهم وزيادة فرص استثمار النحالين في المنطقة في منتجات العسل وضمان المردود المالي الجيد لهم، وتنظيم البيئة الداعمة للنحالين والمنتجين المحليين.

وأكد على دعم "برنامج ريف" لقطاع العسل، وحرص فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة بإطلاق مبادرات تسهم في نشر الطرق الحديثة في تربية النحل، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، وتحسين الجودة بما يؤدي إلى تحقيق عوائد اقتصادية.

وأضاف أن ذلك يأتي عبر خطة لتطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل تهدف من خلالها لتحسين وحماية السلالة المحلية لنحل العسل والمحافظة عليها، وتنظيم وتطوير النظم والأساليب النحلية، وتطوير وتحسين الكفاءة الإنتاجية من الملكات والطرود والمنتجات النحلية الأخرى، وتنمية وحماية المراعي النحلية وتنظيم استغلالها، كما تقدم الوزارة الخدمة الإرشادية للمناحل الأهلية من قبل الفنيين المختصين المكلفين بالزيارات الميدانية وتعريف النحال بالطرق الحديثة للنحالة، وتدريب العاملين في مجال تربية النحل من خلال دورات تدريبية متخصصة في النحل تقيمها مراكز التدريب الزراعي أو ورش العمل الموجهة للفنيين، حيث تهدف الوزارة من خلالها إلى رفع كفاءتهم لضمان جودة الخدمة الإرشادية المتوقع تقديمها للنحالين عن طريقهم.

من جهته أكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم يحيى الزهراني، أن هناك أكثر من 550 ترخيص نحال في المحافظة، وأن متوسط الإنتاج للنحال الواحد سنويا 150 كيلوجرامًا.

وأضاف أنه توجد سلالات وأنواع كثيرة من النحل، أهمها النحل البلدي، الذي ينتشر في جنوب المملكة, حيث تعتبر محافظة أضم، التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة إحدى أهم المناطق التي تمتاز بإنتاج كميات من أجود أنواع العسل، وأن المهرجان سيكون من أهم العوامل المساعدة للتعريف بالمحافظة والقرى التابعة لها، وللتعرف على أنواع العسل مثل عسل السدر، والسمر، والضهيان، إضافة إلى أنواع أخرى متميزة، مما يؤكد على القيمة العالية لجودة عسل "أضم".