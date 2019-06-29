مبتعثون: وجود أمير الأحلام وملهم الشباب في اليابان زادنا فخراً وسعادة

أكدواً أن وجود المملكة في قمة العشرين عَكَسَ للعالم قوتها وتأثيرها

عبّر عدد من الطلاب والطالبات المبتعثين في دولة اليابان عن بالغ فخرهم وسعادتهم بمشاهدة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مقدمة زعماء العالم، وذلك خلال قمة الـ G20 التي عقدت مؤخراً في مدينة أوساكا، بحضور زعماء الاقتصاد بالعالم.

واتفق الجميع على أن وجود أمير الأحلام وملهم الشباب بهذه الصورة العالية التي جذبت اهتمام المتابعين لهذه القمة ما هو إلا انعكاس وتأكيد للعالم أجمع أن المملكة العربية السعودية تمتلك قوة عظمى وذات تأثير كبير على اقتصاد العالم.

وقال المهندس فارس آل رشود خريج هندسة صناعية من جامعة توكاي لـ"سبق": إننا كطلاب ومقيمين في اليابان شعرنا بالفخر والسعادة عندما رأينا الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- القائد العربي الوحيد والذي يرأس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال قمة العشرين في اليابان.

وذكر أن زيارة الأمير لليابان تكتسب أهمية بالغة نظراً لما يحظى به ولي العهد من احترام وتقدير من اليابان حكومة وشعباً خصوصاً بعد إطلاق الرؤية السعودية اليابانية 2030 أواخر العام 2017، والتي تعد اليابان فيها شريكاً أساسياً وتعمل على نجاح هذي الرؤية التي تخدم مصالح البلدين في شتى أنواع المجالات.

وقال: خلال متابعتي للأخبار اليابانية بشكل مستمر ومؤخراً وتزامناً مع قرب انعقاد أعمال القمة العشرين، كثرت الأخبار عن المملكة وعن دورها في المساهمة في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي في العالم.

وأضاف: تناول الإعلام الياباني أحاديث المسؤولين في الحكومة اليابانية وعلى رأسهم رئيس الوزراء مؤخراً، وأكد بأن اليابان تعتبر علاقتها مع المملكة العربية السعودية التي تلعب دوراً حاسماً في السلام والاستقرار في المنطقة مهمة، وأنها تدعم جهود الإصلاح الداخلي التي تبذلها المملكة العربية السعودية، لذلك نسعى إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

أما المبتعث محمد بن حسين سمكري المتخصص في هندسة إدارة شركات في جامعة طوكاي، فقال أن زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- لليابان تسرنا كثيراً لما فيه من فخر لنا كطلاب مبتعثين في اليابان.

وأضاف: أي قارئ بسيط في علم الاقتصاد أو حتى الدارس لأسس بناء الشركات والاستثمارات الناجحة يعرف تمام المعرفة أن هذه الزيارة يصاحبها تفكير "متوىسط - بعيد المدى" لأجل النهوض بالدولة السعودية الحديثة كدول مثل كوريا الجنوبية واليابان كان ليس لديها اقتصاد قوي كما هو الحال الآن.

وقالت زهراء وحيد آل دعبل المبتعثة لدراسة البكالوريوس: فرحتنا بزيارة ولي العهد لدولة اليابان لا توازيها فرحة وفخر، حيث إن الزيارة كانت لأجل قمة الـG20 المقامة في مدينة أوساكا التي لفتت أنظار الجميع بوجود زعماء العالم، ولما يصاحبها من نظرة اقتصادية مستقبلية ووجود المملكة ضمن مقدمة الدول هو فخر لنا جميعاً.

من جانبها، قالت أفنان الشهري المبتعثة لدراسة الماجستير في تخصص الذكاء الاصطناعي: زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدولة اليابان لتمثيل المملكة في القمة العشرين تحقق لنا الكثير من المصالح والأعمال، مؤكدة في الوقت ذاته أن الرؤية السعودية اليابانية ٢٠٣٠ أضافت لنا كمبتعثين من "آمال وطموحات" أكثر بما يتعلق بالمشاريع والاعمال بين المملكة العربية السعودية واليابان.

ولفتت إلى أن هذه الرؤية التي رسمها أمير الأحلام وملهم الشباب تعكس قوة العلاقة بين المملكة واليابان، مما سيدعمنا في تحقيق أهدافنا ورؤيتنا على الصعيد الاقتصادي والتقني والصناعي.

الجدير بالذكر أن ما يقارب 270 طالباً وطالبة من المبتعثين السعوديين موجودون للدراسة في أقوى جامعات اليابان، منهم 40 طالباً وطالبة في مدينة أوساكا التي تم عقد قمة العشرين بها.

وقد ساهم عدد كبير من المبتعثين في اليابان بخدمة الوفد المرافق لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال مشاركته في قمة العشرين وذلك بالترجمة والدعم اللوجستي لهم.