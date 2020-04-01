أسعار النفط تنخفض بنسبة 3.68%

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 0.97 سنتًا أو بنسبة 3.68% إلى 25.38 دولارًا أمريكيًّا.
وهبط سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بمقدار 0.29 سنتًا أو بنسبة 1.42% إلى 20.19 دولارًا أمريكيًّا.النفط أسعار النفط
بلغ ثمن مزيج برنت 25.38 دولارًا أمريكيًّا
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 0.97 سنتًا أو بنسبة 3.68% إلى 25.38 دولارًا أمريكيًّا.
وهبط سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بمقدار 0.29 سنتًا أو بنسبة 1.42% إلى 20.19 دولارًا أمريكيًّا.