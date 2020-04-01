أسعار النفط تنخفض بنسبة 3.68%

بلغ ثمن مزيج برنت 25.38 دولارًا أمريكيًّا

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 0.97 سنتًا أو بنسبة 3.68% إلى 25.38 دولارًا أمريكيًّا.

وهبط سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بمقدار 0.29 سنتًا أو بنسبة 1.42% إلى 20.19 دولارًا أمريكيًّا.