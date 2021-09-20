"الزعاق": نعيش الآن موسم الصفري وبقي 22 يوماً على "الوسم"

قال: يفصل الصيف والشتاء وهو موسم متقلب تكثر فيه الأمراض

قال الفلكي الدكتور خالد الزعاق؛ إننا نعيش الآن موسماً انتقالياً يُسمى عند العرب بالخريف، وعند العامة بالصفري، وهي المرحلة الفاصلة بين الصيف والشتاء، ومدته 26 يوماً.

ولفت الزعاق؛ إلى أنه تبقى على ألطف مواسم العام الوسم 22 يوماً، وهي الأيام المتبقية من الصفري.

وأضاف الزعاق؛ في فيديو على تويتر، أن مواسم التجارة عند العرب مقرونة بالفصول، فهم يتجهون جنوباً لليمن خلال موسم الشتاء حتى يبلغوا حمير، وفي الصيف يتجهون شمالاً للشام.

وتابع، أن موسم الصفري متقلب وتكثر فيه الأمراض وتنتشر خلاله الطيور المهاجرة.