تحت سماء باريس الملبدة بالغيوم.. 70 زعيماً يحيون مئوية انتهاء الحرب العالمية الأولى

وقفوا أسفل مظلة زجاجية كبيرة وسط إجراءات أمنية مشددة

تجمّع نحو 70 من زعماء العالم تحت سماء ملبدة بالغيوم عند قوس النصر في باريس، اليوم الأحد؛ لإحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، وذلك في تجمع خارج عن المألوف ووسط إجراءات أمنية مشددة.

وانضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وعشرات من الملوك والرؤساء ورؤساء الحكومات من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ومناطق أخرى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإحياء لحظة توقف نيران البنادق في مختلف أرجاء أوروبا قبل مائة عام.

ووفقاً لـ"رويترز"، فإن المراسم التي تشهدها باريس هي محور فعاليات عالمية لتكريم نحو عشرة ملايين جندي قتلوا خلال الحرب التي دارت رحاها بين عامي 1914 و1918، وتأتي إحياء لذكرى لحظة دخول الهدنة التي جرى توقيعها في شمال شرق فرنسا حيز التنفيذ في الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الحادي عشر من الشهر الحادي عشر من عام 1918.

ووقف زعماء العالم تحت مظلة زجاجية كبيرة عند قوس النصر الذي بناه الإمبراطور نابوليون عام 1806 لحضور المراسم، وكان آخر الواصلين هو "بوتين" الذي صافح "ماكرون" و"ميركل" ثم "ترامب"، ثم رفع إصبعه السبابة للرئيس الأمريكي كعلامة على التأييد.

ووقف "ماكرون" في وضع انتباه، في حين عزفت الفرقة الموسيقية العسكرية النشيد الوطني الفرنسي، قبل أن يسير تحت المطر لتفقّد الجنود، ثم احتلّ مكانه تحت قوس النصر في حين أدى عازف التشيلو يو-يو ما جزءاً من إحدى سيمفونيات باخ.