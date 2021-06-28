مفاجأة صادمة بشأن ضحايا كورونا في الهند.. يكشفها خبراء ومنظمات

سبب خطير يوجِب الكشف عن عدد الإصابات والوفيات

رسميًّا يبلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في الهند الآن 395751 وفاة؛ لكن الخبراء ووكالات الصحة الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية، يعتقدون أن العدد قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

ومع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس بسرعة في جميع أنحاء الهند في أبريل الماضي، توفيت امرأة تبلغ من العمر 70 عامًا في منزلها في ولاية بهار (شرق البلاد)؛ لكن الوفاة لم يتم احتسابها ضمن حصيلة كوفيد-19، حسبما تقوله صحيفة "وول ستريت جورنال".

وكانت نتيجة فحص شيلا سينغ لمرض كوفيد-19، الذي يسببه الفيروس، إيجابية. وقد أشار مسح الرئة إلى وجود التهاب رئوي فيروسي و"إمكانية الإصابة بعدوى كوفيد".

وسجلت الهند رسميًّا أكثر من 390 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا؛ لكن العائلات التي فقدت أحباءها وخبراء الصحة والإحصائيين يقولون: إن ذلك أقل بكثير من العدد الحقيقي، حسب موقع "الحرة".

وأقامت بعض الولايات الهندية قضايا تعويضات لضحايا كوفيد-19، مثل عائلة سينغ.

سبب يوجِب الكشف عن عدد الإصابات والوفيات

وأثار العدد المنخفض للهند أيضًا، فجوة كبيرة في فهم تأثير سلالة دلتا التي يعتقد خبراء الصحة أنها أدت إلى أسوأ حالات انتشار كوفيد-19 في العالم في أبريل ومايو.

وجرى رصد هذه السلالة شديدة العدوى لأول مرة في الهند، ثم انتشرت في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن تصبح البديل السائد في الولايات المتحدة.

وقال كريستوفر موراي، مدير معهد القياسات الصحية والتقييم بجامعة واشنطن: إن الإحصاء الدقيق للإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كوفيد-19، هو "جزء مهم جدًّا من فهم مدى خطورة السلالات الجديدة".

مفاجأة صادمة

ويشير نموذج المعهد إلى أن عدد الوفيات الحقيقي لكوفيد-19 في الهند يتجاوز 1.1 مليون؛ أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف العدد المبلغ عنه.

ويقدر موراي أن سياسة الإعلان الرسمي لعدد منخفض في الهند مشابه لما يحدث في بعض البلدان في أمريكا اللاتينية أو إفريقيا، قائلًا: إن المعهد يقدّر أن الهند اكتشفت فقط حوالى 3 إلى 5% من جميع الإصابات بسبب عدم كفاية الفحوص.

فيما يقدّر مراد باناجي، عالم الرياضيات في جامعة ميدلسكس في لندن، الذي يتتبع الوباء في الهند، أن عدد الوفيات الحقيقي في البلاد قد يكون حوالى خمسة أضعاف الرقم المُبلَغ عنه؛ استنادًا إلى بيانات الوفيات ومسح آخر يظهر من خلاله وجود الأجسام المضادة في السكان.