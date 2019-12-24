انتحار 4 أشقاء أتراك لعجزهم عن سداد "الكهرباء".. كم فاتورة قصر "أردوغان"؟

3.5 مليون تركي لم يستطيعوا الدفع وآخرون في "الغاز" وإجراءات ضد تعثرهم

كشف نائب حزب الشعب الجمهوري، علي ماهر بشارير، أن فاتورة كهرباء القصر الرئاسي الشهرية في تركيا تبلغ 850 ألف ليرة؛ بينما 3.5 ملايين مواطن عجزوا عن سداد فواتير الكهرباء خلال 9 أشهر.

وعبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، نشر "بشارير" جزءًا من الكلمة التي ألقاها خلال جلسات مناقصة الموازنة التي انتهت يوم أمس بالبرلمان.

وذكر "بشارير"، أن الكهرباء تم قطعها عن 3.5 ملايين مواطن في الفترة بين يناير وسبتمبر من عام 2019، كما وجّه انتقادات لحزب العدالة والتنمية الحاكم، قائلًا: "أربعة أشقاء انتحروا في منطقة فاتح؛ لعجزهم عن سداد فاتورة كهرباء بقيمة 607 ليرات، وأنتم تتفاخرون بهذه الفاتورة"؛ مشيرًا إلى بلوغ فاتورة كهرباء القصر الرئاسي 850 ألف ليرة شهريًّا.

وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية، فاتح دونماز، قد كشف أن عدد المتخلفين عن سداد فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي، بلغ 4 ملايين شخص، في رد على طلب إحاطة في البرلمان.

وأوضح الوزير فاتح دونماز، أن عدد المشتركين في شركة الكهرباء الذين بدأت الإجراءات ضدهم بسبب التعثر في سداد فواتير الكهرباء خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري؛ بلغ 3 ملايين و365 ألفًا و784 مشتركًا؛ مشيرًا إلى أن المتخلفين من بين مشتركي الغاز الطبيعي بلغوا 710 آلاف و364 مشتركًا.

وقفز التضخم في تركيا خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 10.56%، بعدما سجل انخفاضًا كبيرًا في أكتوبر الماضي عندما أصبح 9.26%، بعدما كان في شهر أغسطس الماضي 15.01%، وفي يوليو/ تموز 16.65%.