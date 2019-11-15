وفد لأرصاد" الزائر لليابان: هدفنا تحسين جودة الخدمات بالمملكة

دراسة إمكانية إيجاد سوق جديدة تحقيقاً لأهداف "رؤية 2030"

كشف مدير عام تطوير الأعمال والشراكات بهيئة الأرصاد وحماية البيئة، سعد الزبيدي؛ عن أن زيارة وفد من الهيئة إلى اليابان تهدف إلى الوقوف على الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص في مجال الارصاد، والاطلاع على أوجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تأتي الزيارة في إطار العمل على تحسين جودة الخدمات الأرصادية في المملكة، ودراسة إمكانية إيجاد سوق جديدة في هذا المجال، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

ويواصل فريق من الهيئة برئاسة نائب الرئيس لشؤون الأرصاد الدكتور أيمن غلام؛ ومدير عام تطوير الأعمال والشراكات سعد الزبيدي؛ وعدد من المختصين، جولته للتعرف على أحدث التقنيات اليابانية المستخدمة في قطاع الأرصاد، ومنها وكالة الأرصاد اليابانية، ومركز الأعمال للأرصاد اليابانية، وشركة "ويذر نيوز" اليابانية، وعدد من القطاعات المعنية بمجال الأرصاد والمناخ.