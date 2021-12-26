لماذا اعتدنا تساقط الثلوج شمال المملكة؟ "الأرصاد" يفسّر الظاهرة

"القحطاني": نراقب التغيرات المناخية المقبلة.. والحالات الخاصة ممكنة

أكّد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني؛ أنه منذ عام 2008م، حتى اليوم نشاهد تساقط الثلوج على شمال المملكة، خاصة جبال تبوك والحدود الشمالية كل عام وأصبحت معتادة.

وقال "القحطاني"، إن العالم يمر بمرحلة التطرف المناخي والتغيرات المناخية سواء بالارتفاع المبالغ فيه لدرجات الحرارة في مناطق لم تعهدها من قبل أو البرودة الشديدة وتساقط الثلوج بأخرى للمرة الأولى، مثل مدينة الإسكندرية بمصر.

وتابع، في مداخلة على قناة "الإخبارية": "من خلال السجلات المناخية الماضية نلاحظ أن الحدود الشمالية تتأثر بتساقط الثلوج، ولاحظنا بعض الحالات الخاصة، مثل تساقط الثلوج في العام الماضي على بللسمر وهي من الحالات الخاصة، ونراقب التغيرات المناخية المقبلة".