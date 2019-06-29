بالصور .. ولي العهد يلتقي رئيس جنوب إفريقيا والرئيس الإندونيسي

على هامش أعمال قمة العشرين

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، اليوم، في مدينة أوساكا اليابانية، رئيس جنوب إفريقيا على هامش أعمال قمة العشرين.

كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، اليوم، الرئيس الإندونيسي، على هامش أعمال قمة العشرين.