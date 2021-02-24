الوطني للأرصاد: أمطار على عسير تتواصل حتى الساعة 8 مساءً

تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البَرَد وجريان السيول

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتساقط البَرَد وجريان السيول وشبه انعدامٍ في الرؤية، على محافظات: المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ومحايل.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

المركز الوطني للأرصاد أمطار

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24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442 12:11 PM

تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البَرَد وجريان السيول

الوطني للأرصاد: أمطار على عسير تتواصل حتى الساعة 8 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتساقط البَرَد وجريان السيول وشبه انعدامٍ في الرؤية، على محافظات: المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ومحايل.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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