الاتحاد الأوروبي يعاقب 4 وزراء تابعين للنظام السوري

شاركوا في قمع المدنيين

‬فرض الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين)، عقوبات على أربعة وزراء عينوا مؤخراً في حكومة النظام السوري، وشملت تجميد أصول، وحظر سفر داخل أوروبا.

وذكر الاتحاد أن عقوبات تجميد الأصول وحظر السفر داخل أوروبا شملت أربعة وزراء بينهم: التجارة والداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، والإعلام بطرس حلاق، والشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وبين الاتحاد أن الوزراء الأربعة متهمون بالمشاركة في تحمل مسؤولية قمع النظام السوري العنيف للمدنيين.