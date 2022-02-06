وزير الاقتصاد يتفقد غرفة التحكم ومركز الاتصال الإحصائي لتعداد السعودية

حث المواطنين والمقيمين للتعاون مع الباحث الميداني خلال زيارته للمساكن

تفقد وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء فيصل بن فاضل الإبراهيم، اليوم، سير العمل في غرفة التحكم لعمليات لـ"تعداد السعودية 2022"، ومركز الاتصال الإحصائي، خلال جولته التفقدية لمقر الهيئة العامة للإحصاء، للوقوف على سير أعمال لـ "تعداد السعودية 2022".



وأكد الوزير الإبراهيم أهمية دور الجانب الإعلامي في نشر التوعية حيال المشاركة المثلى بالإدلاء الكامل والدقيق والتعاون مع الباحث الميداني، لإنجاح مشروع التعداد ودعم جميع مراحله وأعماله، مبينًا أن كل المدخلات والمعلومات المدلى بها ستصب نفعًا في رسم وتصميم سياسات اقتصادية واجتماعية تساعد في عملية التخطيط للمشروعات المستقبلية، لاسيما مُستهدفات رؤية السعودية 2030.



وأشار إلى وقوف فريق الوزارة على آلية إدارة ومراقبة عمليات المرحلة الحالية من التعداد من خلال غرفة التحكم، إضافة إلى الاطلاع على نتائجها منذ انطلاقها في 26 يناير، مبينًا إنجاز (35%) من أعمال مرحلة تحديث العناوين خلال 11 يومًا فقط.



وقال وزير الاقتصاد والتخطيط: "إن الإنجاز شارك فيه 14 ألف مراقب وباحث ميداني من أبناء وبنات الوطن، وسيصل العدد إلى 40 ألفًا خلال مرحلة العد الفعلي"، مقدمًا الشكر لهم، وللجهات الحكومية المشاركة المتمثلة في وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ومركز المعلومات الوطني وغيرهم، مبينًا أن عدد الجهات المشاركة في هذا المشروع الوطني يتجاوز الـ 25 جهة.



وحث المواطنين والمقيمين للتعاون مع الباحث الميداني خلال زيارته للوحدات السكنية، وتزويده بالمعلومات المطلوبة بشكل دقيق، للإسهام جميعًا من خلال التعداد في تحقيق رؤية السعودية 2030 والإعداد لمستقبل أفضل لسكان المملكة"، مؤكدًا أن المحافظة على الخصوصية، والأمن والسلامة أهم مبدأين في التعداد؛ حيث إن الهيئة تطبق أعلى مستويات الخصوصية والسرية المتعلقة ببيانات الأفراد، ويمنعها تنظيمها من الإفصاح عن البيانات الفردية بأي شكل من الأشكال، مبينًا أن العمل على التعداد يتم بالتعاون مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، بهدف ضمان تطبيق المعايير الأمنية الدقيقة على مدار الساعة، إضافة إلى التعاون مع وزارة الصحة، وهيئة الصحة العامة (وقاية) فيما يخص الاحترازات الخاصة بفيروس كورونا.



وحول أبرز التطورات التي صاحبت تعداد السعودية 2022، وإلى أي مدى استخدمت التقنية في أعمال التعداد، أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أن الوزارة استفادت من أفضل المعايير والممارسات الدولية في التعدادات السكانية، المعمول بها في دول مجموعة العشرين والمطبقة في الدول الأعضاء ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ حيث تُستخدم للمرة الأولى التقنيات الحديثة في تنفيذ أعمال التعداد، مشيرًا إلى أن تعداد السعودية 2022 هو تعداد رقمي بالكامل، سيتم الاستفادة فيه من البنية التحتية الرقمية الحديثة في المملكة؛ حيث استُغني عن استخدام الاستمارات الورقية بالكامل، مبينًا إتاحة خيار العدّ الذاتي الذي يُمكن من خلاله استيفاء بيانات استمارة التعداد إلكترونيًّا عن طريق بوابة الهيئة على الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة الباحث الميداني.