"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة

قالت: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الساعة 5 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على العاصمة المقدّسة وعددٍ من محافظات المنطقة، تشمل: محافظة جدة، والجموم، وبحرة، والمويه، وخليص، ورابغ.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.