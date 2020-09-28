كسارات الطائف تؤرق السكان وتسبب الأمراض.. ومطالبات بإبعادها

المحافظة رأت البحث عن بديل.. وشركات جديدة تسعى للاستمرار بالموقع

جدد أهالي قرية مظللة، جنوبي محافظة الطائف شكواهم وتضررهم البالغ جراء مجمع الكسارات الواقع بينهم في القرية ويبعد عنهم 1 كيلو متر.

وتفصيلاً، قال المواطن "عبدالله الحمياني": ألحقت الكسارات الضرر بنا وبمزارعنا ومواشينا وأتلفت الغطاء النباتي، وتسببت لسكان القرى بالأمراض من حساسية الصدر ومرض الربو المزمن جراء الغبار المنبعث منها.

وأشار إلى ما رأته محافظة الطائف من خلال خطاب المحافظ رقم

309080 وتاريخ 1441/4/27هـ للبحث عن موقع بديل لنقل الكسارات وإبعادها والمؤيد بخطاب أمير منطقة مكة المكرمة برقم 68227 وتاريخ 1441/11/26هـ، مؤكداً أن هناك بعض الشركات ما زالت تسعى للحصول على موقع بالمجمع لإنشاء كسارات جديدة وهناك لجان تنظر في هذا الطلب.

من جانبه قال "محمد الحمياني" : بناءً على شكوانا السابقة تم الشخوص على مجمع الكسارات من قبل فرع وزارة الزراعة والمياه بمحافظة الطائف ومشاهدة الأضرار وتصويرها والممثلة في إتلاف ينابيع المياه والغطاء النباتي والغابات وقطع الأشجار المعمرة والتي تزيد عن 200 شجرة خلاف التي تم قطعها سابقاً، وتم إعداد التقرير اللازم بذلك ورفعه لوزير الزراعة بخطابهم 513885 وتاريخ 1442/1/25هـ، مبيناً أن المركز الصحي بشقصان ومظللة والموجه لمن يهمه الأمر، موضحاً بأن هناك أضراراً متواصلة من هذه الكسارات دون انقطاع.

وقال "فهد الجعيد"، نرجو صدور أمر قيادتنا الرشيدة بتأييد ما رآهُ محافظ الطائف بنقل الكسارات من مظللة وإغلاق المجمع بصفةٍ عاجلة، وعدم تمكين أو إصدار تصاريح جديدة طالما أن هناك فريق عمل يبحث عن موقع بديل لنقل الكسارات وإبعادها عن مظللة.