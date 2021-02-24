"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة على جازان

قال: الحالة تستمر حتى 8 مساء وتشمل 10 محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ8 مساءً.