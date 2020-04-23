"ذاكرة وطن".. مسابقة رمضانية تنظمها مكتبة الملك فهد الوطنية

تتضمن مجموعة من الأسئلة عن الأحداث والمواقع التاريخية في المملكة

أعدت مكتبة الملك فهد الوطنية مع حلول شهر رمضان، مسابقة تفاعلية بعنوان "ذاكرة وطن"، تستهدف الجميع عبر حسابها في منصة "تويتر".

وتتضمن المسابقة في المدة 1 إلى 20 رمضان، مجموعة من الأسئلة التعريفية عن الأحداث والمواقع التاريخية والشخصيات البارزة في المملكة؛ بهدف تعزيز الثقافة الوطنية والتفاعل مع مستخدمي حسابات الشبكات الاجتماعية للمكتبة.

واشترطت المكتبة للمشاركة في المسابقة، متابعة حسابها على "تويتر"، وإعادة التغريد لسؤال المسابقة اليومي، والإجابة على هشتاق السؤال، وعدم تكرارها أكثر من مرة من نفس الحساب.