مجددًا.. السفارة السعودية تحذِّر السياح السعوديين في تركيا: احملوا أصل جوازات السفر

بعد تحذيرات من ممارسات احتيالية وقضايا سرقة

أكدت السفارة السعودية لدى جمهورية تركيا تعرُّض بعض المواطنين والمواطنات القادمين إلى تركيا لغرض السياحة للإيقاف من قِبل الجهات الأمنية؛ وذلك لعدم حملهم أصل جوازات السفر.

وشددت السفارة على أهمية حَمْل أصل جواز السفر، مع الحرص على الحفاظ عليه من الفقدان أو السرقة أو التلف؛ إذ تطلب الجهات الأمنية التركية أصل جواز السفر؛ وذلك لغرض إثبات الشخصية، ولا تقبل بصورة الجواز.

وكانت السفارة قد حذَّرت في أوقات سابقة من ممارسات احتيالية، يتعرَّض لها المستثمرون في العقار في تركيا، إضافة إلى تعرُّض مواطنين للسرقة.