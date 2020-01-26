محافظ خميس مشيط يوجّه بسرعة إنجاز عدد من المشاريع البلدية

وجه بمعالجة اختناقات الطرق خلال أسبوع

تفقّد محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، صباح اليوم؛ عددًا من المشاريع البلدية في المحافظة.



جاء ذلك بحضور رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي، ومدير الشوون الأمنية بالمحافظة فهد أبو ملحة، وعضو المجلس المحلي حيدر أبو ملحة، ومساعد رئيس البلدية للشؤون الفنية المهندس محمد آل خزيم، ومساعد رئيس البلدية للمشاريع المهندس خالد آل جميح.



وجرى خلال الجولة التفقدية الاطلاع على النقاط السوداء التي كانت بها اختناقات وحوادث مرورية، ومعالجتها بالدوارات الخلفية الذكية على امتداد طريق الملك عبدالله من مسجد الفتح وحتى التقاطع مع طريق الأمير سلطان باتجاه تندحة، والتي ستتم معالجتها خلال أسبوع.



كما تفقّد الطريق الرابط بين طريق الملك سعود ووسط البلد، وطريق الستين الرابط بين طريق الأمير سلطان والطريق الإقليمي، وطريق الأربعين الرابط بين طريق الملك فهد وطريق المحالة.



وفي نهاية الجولة شكر "ابن مشيط" بلدية المحافظة على ما تقدّمه من إنجازات في كلّ المجالات، موجهًا بسرعة إنجاز كل المشاريع القائمة التي تهم سكان المحافظة.



وشدّد على أهمية تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لخدمة المواطنين والتنمية، وتحسين الخدمات البلدية الأساسية بما يتوافق مع رؤية المملكة التطويرية.