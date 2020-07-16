الأرصاد: رياح وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات مكة

قالت: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى 7 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة تشمل: بحرة، والليث، والقنفذة، وخليص، والكامل، والعرضيات والأجزاء الساحلية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد

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16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441 01:12 PM

قالت: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى 7 مساءً

الأرصاد: رياح وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات مكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة تشمل: بحرة، والليث، والقنفذة، وخليص، والكامل، والعرضيات والأجزاء الساحلية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

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