لمواجهة كورونا.. "أمانة جدة" تطهّر وتعقم المرافق العامة ومراكز التسوق

بمشاركة ٣.٤٢٩ عاملًا و٢.٧٥٠ معدة من صحة البيئة بالمحافظة

كثفت الإدارة العامة لصحة البيئة التابعة لأمانة محافظة جدة، من جهودها لتطهير وتعقيم المرافق العامة وأسواق النفع العام ومراكز التسوق والتموينات الغذائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقال مدير عام صحة البيئة محمد بن حسن الزهراني: إن خطة التطهير والتعقيم تشمل المرافق العامة التي تشهد تردداً عالياً من السكان بمشاركة فريق عمل مكون من ٣.٤٢٩ عاملاً، و٢.٧٥٠ معدة وآلية تعمل على مدار الساعة في نطاق ١٩ بلدية فرعية، مشيراً إلى أنه منذ بداية الجائحة تم تنفيذ نحو ٣٨ ألف جولة للإصحاح البيئي، تم خلالها تطهير وتعقيم نحو ٥٣ ألف موقع.

وأوضح "الزهراني" أن جهود الأمانة شملت تطهير وتعقيم سكن العمالة ومداخل وواجهات الأسواق والمحال التجارية، وحول المراكز الطبية والجهات الحكومية والصرافات الآلية للبنوك المحلية، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد بما يضمن السلامة والصحة العامة للجميع.

يشار إلى أن أمانة محافظة جدة قدمت شكرها للسكان على مشاركتهم في تحسين الخدمات البلدية من خلال تقديمهم البلاغات عبر طوارئ الأمانة وتطبيق بلدي 940 في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية.