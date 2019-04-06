الاتحاد يبدأ تحضيراته لملاقاة لوكوموتيف الأوزبكي بـ"الآسيوية"

بدأ فريق الاتحاد الأول لكرة القدم تحضيراته لمواجهة لوكوموتيف الأوزبكي يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

ووجَّه مدرب الفريق التشيلي لويس سييرا اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الأمس بتأدية تدريبات استرجاعية، فيما أدى باقي اللاعبين تدريبات اشتملت على نواحٍ لياقية وفنية، فيما حضر الحارس البرازيلي مارسبلو غروهي في تدريبات الفريق، واجتمع مع إدارة النادي والجهاز الفني والطبي لمتابعة تقدُّم برنامجه العلاجي.

وسوف يغادر غروهي بعد إنهاء بعض الإجراءات الرسمية لاستكمال البرنامج العلاجي المتبقي له ثلاثة أسابيع.

وسيواجه الاتحاد ضيفه لوكوموتيف الأوزبكي يوم الثلاثاء القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

يُذكر أن الوحدة الإماراتي يتصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام الاتحاد ولوكوموتيف والريان.