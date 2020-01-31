ربما يصيبك الإجراء غداً.. حرمان ملايين الهواتف حول العالم من "واتساب" للأبد!

نظاما "أندرويد" و"iOS" العاملان بإصدارات قديمة في "دائرة القرار الصعب"

من المقرر أن يحظر "واتساب"، غداً السبت، ملايين الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل "أندرويد" و"iOS".

ووفق "روسيا اليوم"، يشير هذا الإجراء إلى احتمال إجبار مستخدمي الأجهزة المتأثرة بالحظر على التحديث، في حال كانوا يرغبون في متابعة مراسلة الأصدقاء والعائلة عبر تطبيق الدردشة الأشهر في العالم.

وابتداءً من يوم غد، لن يدعم "واتساب" هواتف آيفون التي تعمل بنظام iOS 7، أو هواتف "أندرويد" التي تعمل بأي إصدار قبل 2.3.7 Gingerbread.

وعلى الرغم من أن نظامي التشغيل عمرهما بضعة أعوام؛ حيث أطلق iOS 7 عام 2014 وأصدر 2.3.7 Gingerbread في عام 2010، إلا أنك قد تتفاجأ بسماع أن ملايين الأجهزة لا تزال تشغلهما.

وفي الواقع، فإن أحدث الأرقام الصادرة عن لوحة معلومات التوزيع من جوجل، تزعم أن 0.3% من أجهزة أندرويد لا تزال تشغل Gingerbread، وفي حين أن هذه النسبة صغيرة، فعند حساب هذا الرقم من أكثر من 2.5 مليار جهاز أندرويد على كوكبنا، نحصل على نتيجة 7.5 مليون، ونعم، لا يزال هناك الكثير من هواتف "أندرويد" التي تعمل بنظام تشغيل عام 2010.

ويبدو أن عدد مستخدمي "آبل"، الذين يستخدمون iOS 7، أقل بكثير، ولا تقدم الشركة التكنولوجية الأمريكية العملاقة نسباً مئوية عن المستخدمين، لكل إصدار من أنظمة التشغيل الفردية، مثل جوجل، ولكنها تنص في الوقت الحالي على أن 7% من جميع أجهزة iOS تشغل إصداراً أقدم من iOS 12.

وتزعم التقديرات غير الرسمية أن نحو 0.1% من بعض نماذج آيفون القديمة، مثل 5S، تستمر في تشغيل نظام التشغيل iOS 7. وبالطبع، لا يمكن تأكيد هذه الأرقام.

وأعلنت "واتساب" عن قرار حظر خدمتها في الهواتف القديمة من "أندرويد" وآيفون، في مايو من العام الماضي، وقالت وقتها: "بينما نتطلع إلى السنوات السبع القادمة، نريد تركيز جهودنا على منصات الهواتف المحمولة التي تستخدمها الغالبية العظمى من الناس.

وأضافت: "على الرغم من أن هذه الأجهزة المحمولة كانت جزءاً مهماً من قصتنا، إلا أنها لا تقدم نوع الإمكانات التي نحتاجها لتوسيع ميزات تطبيقنا في المستقبل، كان هذا قراراً صعباً بالنسبة لنا، ولكنه القرار الصائب من أجل إعطاء الناس طرقاً أفضل للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة والأحباء باستخدام "واتساب".