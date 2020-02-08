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العمليات القضائية 89 ألفًا إضافة إلى 59 ألف عملية توثيق

المحاكم وكتابات العدل: 170 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي

كشفت وزارة العدل عن إجمالي الخدمات والعمليات المنفذة خلال أيام عمل الأسبوع المنصرم، التي بلغت نحو 170 ألف عملية؛ منها ما تم تنفيذه عبر مقارّ المحاكم وكتابات العدل، وكذلك ما جرى تنفيذه عبر الخدمات الإلكترونية.



وقالت الوزارة: العمليات القضائية بلغت أكثر من 89 ألف عملية في المحاكم "العامة والتجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية"، إضافة إلى أكثر من 59 ألف عملية توثيق عبر كتابات العدل أو الخدمات الإلكترونية، إلى جانب ما يقارب الـ22 ألف عملية تنفيذ.



وأكدت الوزارة أن إجمالي عدد الجلسات التي عقدتها المحاكم تجاوز الـ48 ألف جلسة، فيما أصدرت المحاكم خلال الفترة ذاتها أكثر من 19 ألف حكم.



وفيما يخصّ العمليات التي شهدتها محاكم التنفيذ، التي بلغت نحو 22 ألف عملية؛ فمنها قرابة الـ4000 عملية تتمثّل في قرارات تنفيذ صادرة عن محاكم التنفيذ في المملكة.



وأشارت إلى أن عمليات التوثيق المتعلّقة بالعقارات تجاوزت 10 آلاف عملية ما بين انتقال ملكية وغيرها، فيما تنوّعت باقي العمليات بين وكالة صادرة عبر الخدمات الإلكترونية، وأخرى عبر كتابات العدل، إلى جانب خدمات التوثيق الأخرى كتحديث الصكوك وإلغاء الوكالات أو التحقق منها.