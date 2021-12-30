كل تفاصيل أيقونة "وان بلس" الجديدة قبل إطلاقها في 4 يناير

تنوي شركة "وان بلس" الصينية الرائدة أن تكشف النقاب عن أيقونتها الجديدة "وان بلس 10 برو" يوم 4 يناير المقبل، فيما بدأت عمليات الطلب المسبق في السوق الصينية حاليا لهذا الهاتف.

ورصد موقع "تايمز نيوز ناو" كافة تفاصيل هاتف "وان بلس 10 برو" الرائد المرتقب، قبل إطلاقه رسميا مطلع العام المقبل.

ونقل التقرير عن كبير مسؤولي المنتجات في "أوبو" التي استحوذت رسميا على "وان بلس"، ورئيس "وان بلس" التنفيذي، بيتي لاو، قوله إن الهاتف سيزود بتقنيات استثنائية تجعله قادرا على المنافسة بجانب سعر اقتصادي مذهل.

وسيتم دعم هاتف "وان بلس 10 برو" بمعالج من الجيل الثامن لمعالجات "سنابدراجون" فائقة السرعة، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 12 جيجابايت، وقدرات شحن سريع تصل إلى 80 وات.

وسيزود هاتف "وان بلس 10 برو" بشاشة من نوع "أموليد" بقياس 6.7 بوصة بدقة 2كى المنحنية من أحد الجانبين وفتحة ثقب من الزاوية اليسرى العليا للكاميرا.

وسيظهر الهاتف أيضا بإعدادات كاميرا متفوقة بدقة 48 ميجابيكسل وكاميرا أخرى ذات زاويا واسعة بدقة 50 ميكابيكسل، وكاميرا ثالثة تليفوتوغرافية بدقة 8 ميجابيكسل مع تقريب بصري يصل إلى 3.3 ضعف.

ورغم أن الهاتف سيعمل بنظام تشغيل "أندرويد 12" إلا أنه معدل بواجهة مستخدم خاصة بوان بلس، وستكون أما "كولور أو إس" أو "أوكسجين أو إس".