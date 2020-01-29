"الشؤون الإسلامية" بنجران تنظم دورة تنظيم العمل وعوامل النجاح

تطرقت إلى أنواع السلوك والتعامل الذكي

نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، دورة تدريبية لموظفي الفرع، بعنوان "مهارات تنظيم العمل وعوامل النجاح"، بقاعة التدريب بالفرع.

قدم الدورة المستشار في الإدارة العامة للتوعية العلمية والفكرية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المدرب المعتمد، المستشار الأسري الشيخ صالح بن خليفة الكليب، تناول فيها: فن التعامل مع الآخرين، وآلية وفنون التعامل، وأنواع السلوك، والتعامل الذكي.. دوافعه وآثاره، والقواعد المثلى في ذلك.

وفي الختام، تطرق إلى تعزيز جانب الأمن الفكري لدى الموظفين، والتحذير من الجماعات الإرهابية، حتى يكون الموظف على قدر المسؤولية والإلمام بجوانب عمله في جميع المجالات الوظيفية والوطنية.

وقال مدير عام فرع الوزراة بمنطقة نجران، الشيخ عبد الرحمن بن سعد العصيمي، إن هذه الدورة ضمن الجهود التي ينفذها الفرع للرفع من مستوى أداء الموظفين، ولتعزيز الأمن الفكري، وتحقيق الوحدة الوطنية، وترسيخ الوسطية.

وفي الختام، شكر "العصيمي"، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، ونائبه، الشيخ الدكتور يوسف بن سعيد، على التوجيه الكريم لإقامة مثل هذه الدورات، والشيخ صالح الكليب، على زيارة المنطقة وتقديم الدورة.