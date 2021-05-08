رئيس وزراء باكستان يغادر جدة متوجهًا إلى المدينة المنورة

غادر دولة السيد عمران خان رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية جدة اليوم متوجهًا إلى المدينة المنورة.

وكان في وداع دولته بمطار الملك عبد العزيز الدولي معالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، وعدد من المسؤولين، ومندوب عن المراسم الملكية.