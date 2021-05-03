"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البردعلى جازان

تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ 9 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً متقدماً، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وتشمل الحالة محافظات الدائر ، و الريث، و فيفا، و هروب.

وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.