غداً.. "أخضر الشاطئية" يواجه الكويت ودياً للمرة الثالثة

"الشمري" يكمل علاجه في الدمام

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، غدًا (الأربعاء) مواجهته الودية الثالثة أمام المنتخب الكويتي، في معسكره الحالي بالعاصمة الكويتية، والذي يستمر حتى 3 ديسمبر المقبل، في إطار استعداداته وتحضيراته للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة.

وأنهى "أخضر الشاطئية" تدريباته للمباراة الودية بإقامة حصة تدريبية على الملعب الترابي، بقيادة المدرب (البرازيلي) جوجا زلوكوفيك، الذي رسم الخطة التي سيلعب بها المباراة، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب، الذي شهدت حضور ومتابعة مدير إدارة كرة قدم الصالات والشاطئية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ناصر السعدي.

من جهة أخرى، وافق الجهاز الفني للمنتخب على طلب الجهاز الطبي بشأن إكمال البرنامج العلاجي اللاعب محمد الشمري، في مدينة الدمام بعد الإصابة التي تعرض لها، وهي عبارة عن خلع في مفصل (الترقوة).