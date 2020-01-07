أمير تبوك يرعى تسليم 635 أسرة لوحدات الإسكان التنموي

ينضم لمبادرة تحقق الوصول إلى مليون متطوع

يرعى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، غداً الأربعاء، حفل تسليم 635 أسرة لمفاتيح وحدات مساكنهم، بالشراكة بين الإسكان التنموي والجمعيات الأهلية بالمنطقة.

كما تشهد المناسبة انضمام الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، لمبادرة "تطوع الإسكان"؛ للمساهمة بتحقيق أهداف رؤية المملكة للوصول إلى مليون متطوع، ولتكريم جمعيات المنطقة المساهمة بتسليم الأسر لمساكنهم، وفرق التطوع المشارك بالتسليم.

يُذكر أن أمير تبوك يرأس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، والمنوط بها تقديم الدعم اللازم لتلبية احتياج الأسر المستحقة بالإسكان التنموي من الوحدات السكنية، من خلال التكامل والشراكة بين الإسكان التنموي والجمعيات، وبمشاركة المتطوعين من أبناء تبوك.