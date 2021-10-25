"الصحة": تسجيل 51 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 56خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021، تسجيل 51حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي ( 548303) حالة.

وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 56 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (537338) حالات، ولله الحمد.

وأكّدت "الصحة"، تسجيل 2 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8780) حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 77 حالة.