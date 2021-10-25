"الصحة": تسجيل 51 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي  56خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021، تسجيل 51حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي ( 548303) حالة.
وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 56 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (537338) حالات، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة"، تسجيل 2 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8780) حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 77 حالة.

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25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443 03:40 PM

"الصحة": تسجيل 51 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي  56خلال الـ 24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021، تسجيل 51حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي ( 548303) حالة.
وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 56 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (537338) حالات، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة"، تسجيل 2 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8780) حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 77 حالة.

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