مدير صحة بيشة يدشّن مركز جراحة السمنة والمناظير المتقدمة بمستشفى الملك عبدالله

فريق طبي مؤهل ومتعدد التخصصات لتقديم أفضل الخدمات الجراحية

دشّن مدير الشؤون الصحية ببيشة "فالح بن ناصر الشهراني"، مركز جراحة السمنة والمناظير المتقدمة بمستشفى الملك عبدالله.

وأوضحت صحة بيشة، أن المركز هو الوجهة الأولى لجراحات السمنة على مستوى صحة بيشة حيث يسعى المركز لمساعدة كثير من المرضى على الوصول إلى أوزانهم المنشودة وعلاج الأمراض المزمنة المصاحبة للسمنة، مثل السكري والضغط وقصور وظائف القلب والتنفس وبعض أمراض الجهاز العصبي والعقم، بفضل فريق طبي متعدد التخصصات يعمل يداً بيد لتقديم أفضل الخدمات الجراحية للمرضى في المستشفى.

وأبانت صحة بيشة، أن المركز يقدم رعاية صحية لما بعد الجراحة بهدف مساعدتهم على إجراء التغييرات اللازمة في أنماط حياتهم.

ولفتت إلى أن المركز يقدم عدداً من المبادرات للمستفيدين؛ منها: حقيبة خاصة تحوي جميع ما يلزم من التعليمات الطبية، كتيّب للتعليمات الغذائية قبل وبعد عملية التكميم، وحسّاس لقياس السكر خاص بمرضى السكري.