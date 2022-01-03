"المرور" تضبط 374 درّاجة آلية مخالفة خلال حملات ميدانية بعدة مناطق

أهابت بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في النظام لتفادي المخالفات

ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة 374 درّاجة الية مخالفة في مختلف مناطق المملكة، وبيّنت عبر حسابها في تويتر: يأتي ذلك في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور لضبط المخالفات.

وأهابت "المرور" بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في النظام لتفادي المخالفات.