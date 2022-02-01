هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تنظم معرض "تمكين"

لتوفير بيئة وفرص عمل موائمة تضمن استقلاليتهم واندماجهم

‬تحقيقًا لأهدافها وانطلاقًا من تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل والمجتمع، تنظم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة يومي الأحد والاثنين ٢٠ -٢١ مارس ٢٠٢٢ "معرض تمكين"؛ بهدف تحفيز المنشآت وقطاعات الأعمال لتوفير بيئة عمل موائمة ‏للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال فرص التدريب والعمل المناسبة التي تضمن استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المنافسة في سوق العمل.

كما سيوفر ‏المعرض عدداً من ورش العمل التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى نشر المعرفة بالعمل بداية من بناء السيرة الذاتية، مرورًا بمهارات البحث عن العمل وأخلاقيات العمل، وحقوق وواجبات الموظف من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وسيشارك في المعرض عدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية، والعديد من الجهات ذات العلاقة، وتدعو الهيئة كل الشركات وأصحاب العمل لتسجيل مشاركتهم في المعرض وحجز مساحتهم من خلال الرابط التالي: https://apd.gov.sa/form.

وتهدف هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم وتمكينهم ‏في سوق العمل والمجتمع والوصول إلى مجتمع شامل وموائم.