محافظ جدة يقلد "الحميدي" رتبة عميد

بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته

قلّد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم العميد الحميدي بن عبدالله السبيعي مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة رتبة "عميد" بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

‫وبهذه المناسبة، عبّر العميد "السبيعي" عن شكره وتقديره للقيادة على هذه الثقة الغالية ولمحافظ جدة على هذه اللفتة الكريمة، سائلاً المولى عز وجل أن تكون دافعاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة هذا الوطن الغالي.

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21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440 05:03 PM

بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته

محافظ جدة يقلد "الحميدي" رتبة عميد

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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قلّد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم العميد الحميدي بن عبدالله السبيعي مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة رتبة "عميد" بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

‫وبهذه المناسبة، عبّر العميد "السبيعي" عن شكره وتقديره للقيادة على هذه الثقة الغالية ولمحافظ جدة على هذه اللفتة الكريمة، سائلاً المولى عز وجل أن تكون دافعاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة هذا الوطن الغالي.

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