"بومبيو": الولايات المتحدة تدعم حق المملكة في الدفاع عن نفسها

أدان السلوك الإيراني والهجمات التخريبية التي تَعَرّضت لها منشآت أرامكو

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تؤيد "حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن نفسها"؛ وذلك خلال اجتماع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الرياض.

وأدان بومبيو عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، السلوك الإيراني والهجمات التخريبية التي تعرّضت لها منشآت أرامكو السعودية، وقال إن السلوك الإيراني المهدد "لن يتم التسامح معه".