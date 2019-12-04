ملك البحرين يتسلم أوراق اعتماد السفير سلطان بن أحمد

أشاد بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين وما تشهده من تقدم

تسلم حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين في احتفال جرى في قصر الصخير اليوم، أوراق اعتماد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الشقيقة؛ الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود.

تبادل ملك البحرين مع الأمير سلطان الكلمات الترحيبية، مشيداً بالعلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وما تشهده من تقدم ونمو في المجالات كافة، متمنياً جلالته لسموه كل التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

فيما نقل الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتمنياته الطيبة لجلالته، بموفور الصحة والسعادة، ولمملكة البحرين وشعبها المزيد من التقدم والرقي، مشيدين بالعلاقات الطيبة الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين على مختلف الصعد.





حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد الممثل الشخصي لجلالة ملك البحرين ووزير الديوان الملكي ووزير الخارجية ووزير المتابعة بالديوان الملكي ورئيس المراسم الملكية.