مكة تشهد موجة أمطار متوسطة وغزيرة مصحوبة بحبات من البرَد

تركزت على طريق المدينة الجديد وغزارتُها أوقفت المركبات.. و"المدني" يباشر

شهدت أجزاء من العاصمة المقدسة، موجة أمطار متوسطة وغزيرة قبل قليل، تساقطت معها حبات من البرَد، وتركزت على طريق المدينة الجديد الذي افتُتح قريبًا.

وقد أجبرت غزارة الأمطار المركبات على التوقف بجانب الطريق واستخدام الأنوار التحذيرية؛ فيما باشرت دوريات السلامة التابعة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة جولاتها على الطريق؛ لرصد أي أخطار أو انهيارات؛ لا سيما وأنه افتتح قريبًا.

واستوقفت كثافة الأمطار وجمال الشلالات، عددًا من المركبات لالتقاط صور لها، وأثناء ذلك حصل انهيار صخري رملي بسبب الأمطار في الموقع بجانب الكوبري، نشرت سحابة من الغبار لم يتسبب بأي أذى؛ فيما رسمت الشلالات صورًا جمالية من قمم الجبال.