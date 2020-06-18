رياح نشطة على تبوك و4 من محافظاتها

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل محافظات: (الوجه، وأملج، وحقل، وضباء).
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.تبوك حالة الطقس
تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتستمر حتى 9 مساء
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل محافظات: (الوجه، وأملج، وحقل، وضباء).
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.